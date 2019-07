L’Oréal se muscle dans les parfums avec le rachat de Mugler et d’Azzaro

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Une opération gagnant-gagnant. En annonçant l’entrée en négociations exclusives avec Clarins pour le rachat des marques Mugler (fragrance et mode) et Azzaro (fragrance), L’Oréal renforce son pôle luxe, le plus dynamique du groupe. Pour sa part, Clarins va pouvoir se recentrer sur son cœur de...