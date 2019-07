Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Conseillé par Credit Suisse, l’américain Performance Food, spécialisé dans la fourniture de produits et de services alimentaires aux entreprises et aux restaurants, a annoncé l’acquisition de son concurrent non coté Reinhart Foodservice pour 2 milliards de dollars (1,8 milliard d'euros). Reinhart...