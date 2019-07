Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'Oréal est entré en négociation exclusive avec Clarins pour l'acquisition de Mugler (fragrance et mode) et Azzaro (fragrance) pour un montant non dévoilé. Le groupe renforce ainsi son portefeuille de marques de parfum, une catégorie « au cœur de la stratégie de croissance mondiale de L’Oréal...