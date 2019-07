L’Etat a retenu les banques pour la privatisation de FDJ

L’Etat a choisi mercredi les banques chargées de mener le projet de privatisation de la Française des Jeux (FDJ), a appris L’Agefi de plusieurs sources. BNP Paribas, la Société Générale, Citigroup et Goldman Sachs ont été retenues comme coordinateurs globaux. Les teneurs de livres ont également été choisis : le Crédit Agricole, HSBC et Natixis. Lazard est conseil de l’Etat sur l’opération. Empêtré dans le dossier ADP, le gouvernement veut faire de la privatisation de FDJ une opération emblématique, en visant notamment la catégorie des investisseurs particuliers. L'Etat détient actuellement 72% du capital de FDJ. Il pourrait conserver entre 25% et 30% après la privatisation. Le produit de la privatisation servira à alimenter le Fonds pour l’innovation et l'industrie de 10 milliards d'euros.