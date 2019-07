Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Groupe Tera, spécialiste de l’analyse de la qualité de l’air, a annoncé son introduction sur Euronext Growth. Le groupe veut lever 6 millions d’euros et propose ses titres entre 4,35 et 5,05 euros par action. L’offre, dirigée par Banque Delubac et Cie, est ouverte du 28 juin au 12 juillet. Groupe...