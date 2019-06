Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Orange s'attend à ce que ses revenus et son résultat d'exploitation dans les régions Afrique et Moyen-Orient progressent d'environ 5% cette année, a déclaré vendredi son directeur financier, Ramon Fernandez, lors d'une conférence à Londres. L'Afrique et le Moyen-Orient, la région à plus forte...