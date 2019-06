Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

De nouveaux droits de douane américains sur des produits importés de Chine, y compris sur les iPhone, les iPad et les Mac, et des pièce sdétachées, réduiront la contribution d'Apple à l'économie américaine et nuiront à sa compétitivité dans le monde, a déclaré jeudi la firme à la pomme. L...