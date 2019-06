Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La compagnie indienne à base coûts IndiGo a passé lundi une commande géante de moteurs à CFM International, la coentreprise de Safran et General Electric. D'un montant de plus de plus de 20 milliards de dollars au prix catalogue, cette commande vise à équiper 280 Airbus A320 et A321neo en moteurs...