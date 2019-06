Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'action Kier Group s'effondrait de plus de 10% ce matin, suite à l'annonce par le groupe de constructeur britannique de la suppression de 1.200 postes, du projet de vente de ses activités de construction de logements et de services et de la suspension du versement de son dividende pour au moins...