Volkswagen (VW) et Ford sont proches d'un accord sur une alliance élargie dans la voiture électrique et le véhicule autonome. Les deux groupes ont annoncé en mars qu'ils allaient développer ensemble un pick-up et ont dit poursuivre leurs discussions sur l'extension de leur coopération dans les...