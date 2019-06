Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'Etat français reste ouvert à des opérations de rapprochement pour Renault mais sans précipitation, et garantissant les intérêts industriels du constructeur automobile et de la France, a déclaré jeudi le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire. Il s'exprimait après la décision...