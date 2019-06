Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Worldline et Ingenico ont clôturé en hausse de 7,20% et 3,62%, respectivement, mercredi, en réaction à des informations de presse évoquant un rapprochement avec l'italien Sia. Selon Il Sole 24 Ore, la société d'infrastructures et de services technologiques pour les institutions financières Sia...