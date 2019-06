Le changement climatique offre aussi des opportunités

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les plus grands groupes mondiaux le reconnaissent eux-mêmes : le changement climatique a un coût certain et élevé. Selon le Climate Change Report 2019 publié hier par le CDP (Carbon Disclosure Project), le changement climatique pourrait coûter près de 1.000 milliards de dollars (970 milliards...