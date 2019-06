Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le Groupe Bourbon a confirmé ce matin avoir « reçu ce jour une offre de restructuration émise par ses principaux créanciers et crédit-bailleurs ». « Cette offre se doit d'être analysée et appréciée au regard des intérêts du groupe de ses employés et de ses actionnaires », a ajouté le spécialiste...