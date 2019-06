Allégé en dette, IKKS change de profil

Moins de dette et de nouveaux actionnaires. IKKS a officiellement finalisé hier sa restructuration financière. L’opération, réalisée sous la forme d’une sauvegarde financière accélérée, se solde par la prise de 100% du capital par les obligataires, avec en premier chef Avenue Capital et CarVal Investors, au détriment des anciens actionnaires, LBO France et Roger Zannier. Aucun des nouveaux actionnaires ne détient une part majoritaire.

180 millions d’euros des 320 millions d’euros de la dette obligataire d’origine ont ainsi été convertis en capital. Par ailleurs, les créanciers obligataires ont injecté 70 millions d’euros de new money afin qu’IKKS refinance l’intégralité de ses lignes court terme, les coûts de restructuration et, pour le solde, consolide sa trésorerie. «L'économie cash annuelle en intérêts sera de l'ordre de 10 millions d'euros par rapport à la situation précédente», indique à L’Agefi Jean-Philippe Bou, le secrétaire général d’IKKS.

Quelques points restent encore à régler, notamment la gouvernance, censée représenter les nouveaux propriétaires du groupe de prêt-à-porter. Le président du conseil d’administration a été choisi. Il reste maintenant à désigner les quatre administrateurs qui l’accompagneront. Il s’agira de professionnels du secteur.

Allégé en dette, IKKS va pouvoir se consacrer à son plan de relance. Après avoir fait mieux que le marché en 2018, avec une croissance du réseau retail, qui représente 68,3% du chiffre d’affaires du groupe, de 1,2% pour un marché en déclin de 5,1% (source IFM), le groupe dit avoir débuté 2019 sur le même rythme. A fin avril, la croissance ressort à 4,3% en données comparables pour un marché en baisse de 2,4%. «Mai s’inscrit dans la même tendance que les quatre premiers mois de l’année, en progression de 4,3%. Le semestre devrait donc être en ligne avec nos prévisions», ajoute Jean-Philippe Bou.

Le plan de relance prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires de 394 millions d’euros en 2021, contre 350 millions en 2018. La marge d’Ebitda doit gagner environ 4 points à 14%. A plus long terme, à la fin du plan à 5 ans, IKKS prévoit de doubler le poids de l’international dans l’activité en passant sa part de 20 à 40%, de maintenir une croissance importante du e-commerce pour atteindre 25% de l’activité et une rentabilité soutenue.

Pour sa restructuration, IKKS était conseillé par Allen & Overy et Santoni & Associés, avec Rothschild & Co comme conseiller financier. Le comité ad hoc des créanciers obligataires était épaulé par Freshfields Bruckhaus Deringer, Elvinger Hoss Prussen et Lazard.