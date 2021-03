Suez propose à Veolia une solution négociée avec l’appui d’Ardian et de GIP

Nouveau rebondissement dans le dossier de l’offre publique d’achat de Veolia sur Suez. Ce dernier a annoncé ce dimanche 21 mars dans un communiqué que son conseil d’administration soutient à l’unanimité une nouvelle offre de reprise formulée par les fonds Ardian et GIP.

« L’offre reçue prévoit l’acquisition par le consortium d’un ensemble d’activités comprenant la totalité des activités françaises Eau et Recyclage et Valorisation auxquelles s’ajoutent plusieurs activités Eau et Technologie à l’international », inique le communiqué de Suez. Le prix proposé pour l’ensemble des activités concernées représente une valeur d’entreprise de 15,8 milliards d’euros soit l’équivalent d’une valorisation de 20 euros par action Suez, ajoute le communiqué. L’OPA de Veolia sur Suez est formulée au prix de 18 euros par action.

Selon Suez, cette proposition répond aux dernières demandes de Veolia et son conseil d’administration se dit prêt à « engager des négociations tripartites sur cette base pour les finaliser au plus vite et d’ici le 20 avril». « Le conseil d’administration de Suez sera prêt à recommander un accord qui comprendrait une solution sur la base de celle envisagée avec le consortium, permettrait de confirmer les engagements sociaux de Veolia à 4 ans et de rehausser son prix d’offre à hauteur de 20 euros par action (coupon attaché) minimum », ajoute le communiqué.

Le 11 mars dernier, Veolia avait proposé à Suez de préserver dans une seule entreprise l'intrégralité des actifs de Suez en France et que celle-ci soit rachetée par la société d'investissement Meridiam. Suez avait jugé cette proposition inacceptable.