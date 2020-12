Washington surtaxe des produits européens

Baroud d'honneur de l'administration Trump. Dans le litige entre Etats-Unis et Europe sur les aides au secteur à l'aéronautique, Washington a annoncé le relèvement des surtaxes imposées à certains produits de l'Union européenne, parmi lesquels des pièces détachées liées à l'aéronautique et des vins français et allemands.

Washington avait exprimé en novembre sa déception face au choix de Bruxelles d'imposer des droits de douane sur quelque 4 milliards de dollars de produits importés des Etats-Unis, après l'autorisation en ce sens donnée à l'UE par l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le bureau du représentant américain au Commerce (USTR) a estimé mercredi que l'Union européenne avait calculé de manière erronée les taxes sur les produits américains après l'autorisation de l'OMC. «L'UE doit prendre des mesures pour compenser ce manque d'équité», est-il écrit dans le communiqué.