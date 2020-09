Veolia remonte le prix de son offre sur Suez à 18 euros

Ce sera finalement 18 euros par action. Veolia a annoncé ce matin sa nouvelle offre sur Suez qu'il remettra ce jour à Engie. Le prix par action a été augmenté à 18 euros par action, contre 15,5 euros auparavant, coupon attaché. « Ayant pris en compte les préoccupations de l’Etat et d’Engie, Veolia a décidé d'améliorer sa proposition dans l’ensemble de ses composantes afin de présenter la meilleure offre possible en vue de la délibération du conseil d’Engie de ce jour », explique Veolia dans un communiqué. Cela représente un montant de 3,4 milliards d'euros pour le bloc de 29,9% détenu par Engie.

Autre point d'amélioration, celui de « l'amicalité et l'inclusivité », selon les termes d'Antoine Frérot, le PDG de Veolia. Celui-ci se dit prêt à donner un gage important : ne pas lancer d'OPA dans les six mois suivant l'acquisition du bloc sans obtenir au préalable un accord amical du conseil d'administration de Suez. « Cet engagement est conditionné à un effort comparable de Suez : celui de supprimer la fondation néerlandaise dans laquelle a été logée Suez eau France », ajoute Antoine Frérot.

Il s'agit de la « meilleure offre que Veolia peut offrir à Engie», selon Antoine Frérot.

Veolia s’engage formellement sur ses engagements sociaux qui sont remis ce jour à Engie et au ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, ajoute le groupe. Veolia a pris l’engagement, dans le cas où il prendrait le contrôle de Suez, de maintenir l’ensemble de l'emploi des salariés en France, qui conserveront leurs régimes et avantages sociaux, individuels et collectifs. « Concernant les activités en France qui devront être cédées pour nous permettre d’obtenir les autorisations réglementaires, Veolia s’engage à ce que les repreneurs choisis prennent les mêmes engagements sociaux », précise Veolia.

La proposition ainsi révisée sera caduque ce soir à minuit.