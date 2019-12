Rallye a trouvé un plan de sauvegarde avec ses créanciers

Rallye a annoncé dans un communiqué publié en début de soirée avoir finalisé, ainsi que ses sociétés de tête Foncière Euris, Finatis et Euris, leurs projets de plans de sauvegarde, élaborés avec le concours des administrateurs judiciaires. Les sociétés de contrôle du groupe Casino étaient en procédure de sauvegarde depuis le 23 mai afin de trouver une solution pour rembourser un total de dette de 3,26 milliards d'euros de dette.

Selon le plan négocié avec les créanciers, la dette sera étalée sur dix ans, pour tous les créanciers, avec des remboursements annuels de 100.000 euros les deux premières années, puis 5% par an entre les années 3 et 9, puis 65% en année 10, diminué des montants payés au titre des annuités 1 et 2. Certaines créances, notamment celles garanties par des actions Casino, auront un traitement différent.

La holding précise que les plans de remboursement des différentes sociétés sont "interdépendants et se fondent sur la chaîne de détention économique existant à ce jour. Ils prévoient la capacité des sociétés à verser des dividendes pendant la durée des plans". Les sociétés disposeront de trois types de ressources : les dividendes de Casino ; la cession de leurs actifs non stratégiques ; et différentes options de refinancement, ajoute le communiqué.

Ces propositions seront soumises à l'approbation formelle des créanciers dans les prochaines semaines. Ces derniers disposeront ensuite d'un mois pour se prononcer.