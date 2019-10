PSA et Fiat Chrysler confirment discuter d’un rapprochement

PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ont confirmé ce matin avoir engagé des discussions en vue d’un rapprochement.

"Suite aux récentes informations de presse sur le possible rapprochement de Groupe PSA et FCA Group, Groupe PSA confirme que des discussions sont en cours en vue de créer l'un des principaux groupes automobiles mondiaux", a déclaré le groupe français dans un bref communiqué, sans donner plus de détails.

Le constructeur automobile italo-américain a également refusé de donner plus de détails sur les discussions en cours.