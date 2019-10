Comment l’industrie 4.0 s’engage en matière d’ESG

Avec l’avènement des maisons, voitures et téléphones intelligents, imaginés il y a longtemps déjà, les auteurs de science-fiction des années 1960 apparaissent aujourd’hui comme de véritables prophètes. Désormais, l'émergence concomitante de technologies telles que le cloud computing, les capteurs intelligents et l’IA laisse entrevoir de profonds bouleversements dans la façon dont les produits sont fabriqués. Les avancées réalisées dans des domaines tels que l’IA ont déjà permis à de nombreuses entreprises d’accroître leur efficience opérationnelle et leur productivité. Les avantages induits en termes ESG ont été, en revanche, moins largement évoqués. « Lorsque vous améliorez votre efficience, du point de vue ESG, vous réduisez votre consommation d’énergie, ce qui sera bon pour l’environnement et bon pour les entreprises du fait d’une meilleure efficacité en termes de coûts », affirme Tom Miedema, gérant chez Walter Scott. « En outre, si l’industrie 4.0 vous permet de fabriquer une gamme plus large de produits à moindre coût et plus efficacement, cela devrait également être bon pour la planète ». Alan Lander, gérant chez Walter Scott, souscrit à cette opinion, tout en la nuançant. Selon lui, l’industrie 4.0 représente sans conteste une tendance révolutionnaire à moyen ou long terme, mais les avantages sur le plan environnemental seront plus longs à se faire sentir. Bien qu’il soit possible que les avantages directs pour l’environnement ne se concrétisent qu’au fur et à mesure des avancées de la quatrième révolution industrielle au sein des différents secteurs, certains, comme celui de l’énergie renouvelable, font figure de pionniers.

Energies renouvelables

Lors d’une récente visite d’un parc éolien au Royaume-Uni, Tom Miedema a constaté qu’il était fait appel à la maintenance prédictive, une technologie qui s'appuie sur tout un éventail de capteurs, mais aussi la communication de données, le stockage centralisé des données et l’analyse prédictive afin de prévenir les pannes. Comme l’explique M. Miedema, la maintenance prédictive peut faire toute la différence dans le domaine des éoliennes, dont les transmissions et les systèmes de refroidissement sont souvent sujets à toutes sortes de défaillances. « Grâce aux données fournies par les capteurs, l’exploitant du parc éolien peut anticiper les pannes des turbines et effectuer les réparations ou les remplacements nécessaires conformément au programme de maintenance », ajoute-t-il. « Toutes les turbines sont contrôlées depuis un poste de commande situé en dehors du parc, mais à proximité de celui-ci tout de même. Chacune de machines peut être pilotée depuis ce poste ou depuis le centre d’exploitation et de maintenance du parc, situé dans une autre ville. Ils peuvent suivre le fonctionnement de chaque turbine en temps réel ». La technologie intelligente permet également aux exploitants d’optimiser l’orientation des turbines et d’incliner les pales de manière à maximiser la production d’électricité lorsqu’une tempête se prépare. « C’est très important dès lors qu’une seule rotation d’une turbine de huit mégawatts suffit à alimenter une maison en électricité pendant 24 heures », déclare Tom Miedema.

En route vers le futur

Dans le secteur manufacturier, l’industrie 4.0 incite les entreprises à automatiser de plus en plus leurs chaînes de production, ce qui a également des conséquences sur l’emploi, dont beaucoup peuvent être appréhendées du point de vue ESG. Un grand nombre de constructeurs automobiles utilisent déjà des robots, mais en dehors de ce secteur, Lander et Miedema observent que l’automatisation est moins répandue. Toutefois, elle tend à gagner du terrain. Dans le secteur de la chaussure, par exemple, de plus en plus d’usines font appel à des robots. Par exemple, une marque de vêtements de sport d’envergure mondiale a, après avoir fait fabriquer ses chaussures en Asie selon un modèle d’activité traditionnel, opéré un changement de style radical dans le sens de l’industrie 4.0 et repensé entièrement son processus de production en y intégrant toute une batterie de nouvelles technologies. « Ils utilisent tout un éventail de technologies propres à l’industrie 4.0, y compris l’automatisation, l’impression 3D et des machines à tricoter robotisées, et peuvent produire une paire de chaussures sans qu’elle ne soit jamais touchée par un humain », ajoute M. Lander. « Cela reste un moyen très cher de fabriquer une paire de baskets, mais l’entreprise peut ainsi flexibiliser sa production et n'a plus besoin d’usines de fabrication dans des pays à bas coûts. » Alain Lander fait observer que de tels processus pourraient permettre de réduire les flux de transport nécessaires pour acheminer les produits vers les consommateurs, ce qui entraînerait une baisse des coûts environnementaux liés au transport des marchandises. « Et n’oublions pas les avantages en termes de réduction des déchets, car l’utilisation d’imprimantes 3D permet de réduire quasiment à néant les déchets, mais aussi d’utiliser moins de matières premières et nettement moins d'énergie », affirme M. Lander. « Le potentiel de changement est énorme dans certains secteurs. Ces modèles d’activité ne s’imposeront pas avant longtemps, mais je suis convaincu que la tendance est amorcée. » La plupart des usines sont limitées par l’éventail de produits qu’elles peuvent fabriquer, du fait d’équipements fixes utilisés à des fins spécifiques. Toutefois, le recours à de nouvelles technologies automatisées pourrait leur permettre d’élargir leur gamme de fabrication. En utilisant mieux leurs usines et en réduisant progressivement leurs dépenses d’équipement, les entreprises pourraient dégager de bien meilleurs résultats.

Impacts Sociaux

Si l’industrie 4.0 peut être source d’avantages du point de vue environnemental, la crainte subsiste que ses retombées sur le plan social, importantes dans un contexte ESG plus large, soient moins bénéfiques. D’aucuns craignent en effet que les travailleurs les moins qualifiés soient mis sur la touche par l’automatisation. « Dans de nombreux cas, nous avons déjà pu constater l’impact des programmes d’automatisation en termes de main-d'œuvre, et c’est là l’un des principaux défis à prendre en compte lorsque vous vous interrogez sur les conséquences sociales potentielles du déploiement de ces technologies », affirme Tom Miedema. « L’expérience démontre que les problèmes liés à la suppression d’emplois peu qualifiés finissent par trouver une issue, mais dans l’intervalle, il se peut que les ouvriers privés d’emploi n’aient pas les compétences ou la formation nécessaires pour occuper les postes créés par les nouvelles technologies », ajoute Alan Lander. Cela peut, par ricochet, engendrer des incertitudes politiques et sociales à l’heure où les gouvernements s’attachent à lutter contre le chômage et à enrayer la hausse de l’écart de formation.

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution attendue des exigences de formation de la main-d’œuvre américaine à l’horizon 2030. Il laisse entrevoir une baisse de la demande de main-d’œuvre titulaire d’un diplôme de premier cycle d’études supérieures ou moins élevé par rapport à celle ayant un diplôme de deuxième cycle ou plus élevé, ce qui soulève des questions quant aux besoins de formation et peut entraîner des problèmes d’ordre social et en termes de durabilité.

« Il est clairement nécessaire d’investir dans la formation continue et de mettre en place, dès les niveaux les plus bas, des programmes permettant aux travailleurs d’être flexibles et de changer d’emploi sans devoir faire face à toutes les contraintes administratives habituelles », déclare M. Lander. « D'aucuns s'inquiètent que cela n'entraîne une hausse des inégalités à court terme, et l’on aurait tort de penser selon moi que seuls les emplois peu qualifiés sont menacés. » Comme le précise M. Lander, en effet, des salariés hautement qualifiés occupant des postes de cols blancs pourraient se voir contraints de rechercher des emplois moins qualifiés, pour lesquels ils n’auraient pas besoin de suivre une formation de reconversion, ce qui pèserait sur la productivité de la main-d’œuvre à court terme. Au fil du temps, on peut cependant s’attendre à des créations d’emplois selon lui.

