 Vivendi va vendre 10% d'Universal Music Group à Tencent

Vivendi a annoncé mardi matin être entré en négociations exclusives pour céder 10% du capital d'Universal Music Group (UMG), sa maison de disques, au mastodonte chinois de l'internet et des jeux vidéo, Tencent. Cette opération, qui est soumise à un audit préalable (due diligence) d'UMG et à la finalisation de la documentation juridique, fait ressortir une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100% d'UMG et sur une base totalement diluée, a précisé Vivendi dans un communiqué. Le groupe chinois disposerait également, si cette opération se concrétisait, d'une option d'achat d'un an pour acquérir 10% supplémentaire d'UMG au même prix et aux mêmes conditions.

«Vivendi et Tencent étudient également en parallèle différents domaines de coopération commerciale à caractère stratégique», a précisé le groupe français dans un communiqué. «Dans ce contexte, Vivendi est très intéressé par la possibilité d'une coopération renforcée qui permettra à UMG de bénéficier des opportunités de croissance qu'offrent la numérisation et l'ouverture de nouveaux marchés», a-t-il ajouté.

Vivendi a également ajouté poursuivre le processus d'une participation minoritaire d'UMG «à d'autres partenaires potentiels».

Lors de la présentation de ses résultats semestriels le 25 juillet, Vivendi, qui compte céder jusqu'à 50% d'UMG, avait confirmé le calendrier de cette opération, expliquant avoir établi «plusieurs contacts avec des éventuels partenaires». Lors de l'annonce de l'ouverture du capital d'UMG voilà un an, le groupe avait indiqué qu'il espérait conclure un accord avec un ou plusieurs investisseurs stratégiques dans un délai de 12 à 18 mois.

Les cessions de parts minoritaires d'UMG par Vivendi constituent une opération très attendue par le marché pour cristalliser la valeur du groupe français et potentiellement procéder à des acquisitions voire soigner ses actionnaires. Les analystes de Goldman Sachs estiment que le groupe de divertissement pourrait redistribuer entre 2,4 et 8,5 milliards de dollars sous forme de rachats d'actions s'il cède entre 20 et 50% d'UMG.