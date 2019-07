EssilorLuxottica officialise le rachat de GrandVision

Le fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique EssilorLuxottica a annoncé mercredi l'acquisition du distributeur d'optique néerlandais GrandVision et confirmé ses objectifs pour 2019, à l'occasion de la publication de résultats du premier semestre marqués par une accélération du processus d'intégration entre Essilor et Luxottica.

Le groupe va acquérir la participation de 76,2% du groupe néerlandais HAL dans GrandVision à un prix de 28 euros par action. Ce prix «pourra être majoré de 1,5%, soit 28,42 euros par action, si l'opération n'est pas réalisée dans un délai de 12 mois à compter de son annonce», a précisé le groupe dans un communiqué. L'entreprise serait alors valorisée à près de 7,2 milliards d'euros dans sa totalité.

«Les activités des deux sociétés sont très complémentaires», a souligné EssilorLuxottica. Le groupe franco-italien gère plus de 10.000 boutiques et plusieurs plates-formes de vente propriétaires en ligne, avec une présence forte en Amérique, tandis que GrandVision gère pour sa part plus de 7.200 magasins et des points de vente en ligne dans plus de 40 pays, avec une présence forte en Europe et en Amérique Latine.

GrandVision apportera 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel à EssilorLuxottica. «La réalisation de l'opération devrait prendre environ 12 à 24 mois», a précisé le groupe.