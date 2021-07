Les défis des banques restent nombreux malgré la résilience du secteur

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Si la crise sanitaire a touché le secteur bancaire, celui-ci fait partie de la solution et non pas du problème, contrairement à ce qui s’était passé lors de la crise financière de 2007. Dans l’ensemble, les banques européennes sont restées résilientes et ont presque effacé les stigmates de 2020....