Nouveau record de cotisations sur les unités de compte en assurance vie

En mai 2021, la collecte du placement préféré des Français a poursuivi sa dynamique positive avec +1,2 milliard d’euros nets, selon les chiffres publiés jeudi 1er juillet par la Fédération française de l’assurance (FFA). C’est le cinquième mois consécutif qu'elle dépasse le seuil du milliard d’euros. La collecte nette cumulée entre janvier et mai 2021 s’élève à 7,6 milliards d’euros. Mai 2021 a été marqué par un doublement du montant des cotisations brutes en un an: 11,4 milliards d’euros cette année contre 5,7 milliards d’euros il y a un an. Fin mai 2021, l’encours des contrats d’assurance vie s’établit à 1.827 milliards d’euros, en progression de +4,6% sur un an.