La banque Morgan Stanley a décidé d'imposer à ses employés et à ses sous-traitants, ses clients et ses visiteurs d'être vaccinés contre le Covid-19 s'ils veulent accéder à l'un de ses bureaux à New York. Cette nouvelle règle, en vigueur à partir du 12 juillet, a été présentée dans un message...