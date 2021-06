La Matmut mise sur les partenariats pour mener sa mue d’assureur complet

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Seul on va plus vite, à deux on va plus loin. La Matmut entend continuer à s’appuyer sur son partenaire BNP Paribas Cardif pour se développer dans le domaine de l’épargne. Après avoir lancé fin avril son premier plan d’épargne retraite individuel (PERin) «Complice Retraite» en partenariat avec...