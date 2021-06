Le Crédit du Nord change de dirigeant

En plein projet de rapprochement avec le réseau Société Générale, le conseil d'administration du Crédit du Nord, présidé par Sébastien Proto, a nommé vendredi Jean-Louis Klein au poste de directeur général de la banque. L'actuel directeur général délégué succède à Françoise Mercadal-Delasalles, aux commandes depuis 2018 et qui devient conseillère auprès de la direction générale du groupe Société Générale. Yann de Nanteuil, précédemment directeur délégué de la région Afrique, Méditerranée et Outre-Mer du groupe Société Générale, est par ailleurs nommé directeur général délégué du Crédit du Nord. La Société Générale a engagé fin 2020 le projet de rapprochement de ses réseaux de banque de détail en France, qui se traduira par une fusion-absorption du Crédit du Nord, aujourd'hui filiale à 100% de la banque rouge et noir. Un chantier qui entraînera plusieurs milliers de suppressions de postes.