Les unités de compte soutiennent encore l'assurance-vie

Les mois se suivent et se ressemblent pour l’assurance-vie. Pour avril 2021, la Fédération française de l’assurance (FFA) fait état d'une collecte nette de 1,6 milliard d’euros. Sur les quatre premiers mois de l’année, elle ressort à 6,4 milliards. Fin avril 2021, les encours des contrats d’assurance-vie atteignaient 1.818 milliards d’euros, en progression de +4,5% sur un an. Dans le détail, les cotisations d’avril se sont établies à 13,1 milliards d’euros. Elles ont plus que doublé par rapport au même mois de 2020 (6,5 milliards d’euros) «du fait de la quasi-mise à l’arrêt des réseaux de distribution lors du premier confinement et d’une forme d’attentisme de la part des épargnants», explique la FFA dans un communiqué. Les cotisations ont progressé de 2% entre avril 2019 et avril 2021.