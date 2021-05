La restriction du dividende des banques devrait prendre fin en septembre

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France et président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), a estimé vendredi que « les restrictions sur les dividendes pourraient et devraient être levées dès septembre prochain », en raison de la « meilleure résistance qu'attendu » des institutions financières pendant la crise.

Lors de la présentation du rapport annuel de l'ACPR, François Villeroy de Galhau a ajouté que le véritable enjeu du système bancaire français « relev[ait] d'une rentabilité insuffisante ». En 2021, le retour sur capitaux propres (ROE) des banques françaises a été de 5,5%, contre 15% aux Etats-Unis.

« La rentabilité des banques n'est plus un sujet lié à la politique monétaire », a affirmé François Villeroy de Galhau. « La tarification attractive des TLTRO (les opérations de refinancement à long terme) font désormais plus que contrebalancer les taux négatifs », a-t-il ajouté.

François Villeroy de Galhau estime que « la rentabilité passera par l'émergence d'un véritable marché unique bancaire ». « Il faut encourager la formation de groupes bancaires paneuropéens. Il faut jouer sur l'effet taille », a-t-il déclaré.

Toujours dans une optique d'une entente des banques au niveau européen, le gouverneur a aussi souligné que « les banques européennes doivent s'unir dans le secteur des paiements pour arriver vite à une offre commune. Il n'y a pas d'alternative à l'EPI, l'European Payment Initiative ».