Morgan Stanley lance la course pour la succession de son PDG

Morgan Stanley a annoncé jeudi la nomination de Ted Pick et Andy Saperstein aux postes de co-présidents de la banque. Ces nominations, qui deviendront effectives dès le 1er juin, 2021 placent les deux professionnels aux premières places pour éventuellement succéder à James Gorman, qui dirige la banque depuis plus de dix ans.

Ted Pick et Andy Saperstein on deux profils très différents et le choix de l’un ou l’autre seul à la tête de la banque serait révélateur de la direction qu’elle veut prendre. Ted Pick dirige aujourd’hui les activités titres pour les institutionnels de Morgan Stanley. Son nouveau mandat lui donnera la responsabilité des activités internationales de la banque et il deviendra co-responsable de la stratégie et de son exécution. Andy Saperstein, de son côté, dirige les activités de gestion de fortune et sera dorénavant à la tête de tous les canaux de gestion de patrimoine de la banque, y compris les conseillers financiers, E*Trade et de Morgan Stanley at Work (le service de conseil financiers et de retraite aux employés). Il deviendra par ailleurs responsable monde du marketing.

James Gorman est cependant loin de perdre la main. Par exemple, pour gérer la stratégie du groupe aux côtés de Ted Pick, l’actuel PDG a nommé Dan Simkowitz, le responsable de la gestion des investissements, qui lui reporte directement.

Parmi les autres mouvement annoncés, Jonathan Pruzan, actuellement directeur financier de Morgan Stanley, deviendra directeur des opérations (COO, Chief operating officer), tandis que Sharon Yeshaya, actuellement responsable des relations avec les investisseurs, le remplacera au poste de directeur financier.

Mi-mai, JPMorgan avait aussi annoncé la réorganisation de ses équipes de direction, avec la nomination de la responsable du crédit aux particuliers, Marianne Lake, et de la directrice financière, Jennifer Piepszak, à la tête de la banque de détail en remplacement de Gordon Smith. Marianne Lake et Jennifer Piepszak font figures de favorites pour un jour succéder à Jamie Dimon l’actuel PDG de JPMorgan.