JPMorgan remanie sa direction

La banque américaine JPMorgan a annoncé une réorganisation de sa direction mardi, en laissant Daniel Pinto comme seul lieutenant du PDG Jamie Dimon, et en promouvant deux prétendantes potentielles à la fonction suprême.

Le groupe a annoncé mardi que la responsable du crédit aux particuliers, Marianne Lake, et la directrice financière, Jennifer Piepszak, allaient co-diriger la banque de détail en remplacement de Gordon Smith, avec effet immédiat. Ce dernier prendra sa retraite en fin d'année. Gordon Smith était co-président et co-directeur des opérations de JPMorgan aux côtés de Daniel Pinto, 58 ans, qui conserve donc seul ces fonctions et coiffe en outre la banque d'investissement.

Le responsable mondial de la recherche de JPMorgan, Jeremy Barnum, deviendra directeur financier du groupe.

Nommées il y a deux ans à leurs postes respectifs, Marianne Lake et Jennifer Piepszak font figure de favorites pour diriger un jour la première banque américaine. La banque de détail représente 40% des bénéfices du groupe.

Jamie Dimon, âgé de 65 ans, est toujours resté évasif sur la date d'un possible départ. Le PDG de JPMorgan a surmonté un cancer de la gorge en 2014, puis une opération cardiaque d'urgence l'an dernier qui avait conduit Gordon Smith et Daniel Pinto à assurer l'intérim pendant sa convalescence.