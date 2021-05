Petra Hielkema est bien partie pour prendre la présidence du régulateur de l’assurance

Les membres de la commission des affaires économiques et monétaires (Econ) du Parlement européen ont voté en faveur de la candidature de Petra Hielkema pour la présidence de l’Eiopa, l’autorité européenne des assurances et des fonds de pension. Après son audition, la commission s’est prononcée en faveur de Petra Hielkema par 54 voix pour, 0 contre et 4 abstentions. Ce vote doit être confirmé par le Parlement par un vote en assemblée plénière.

Le Conseil de l’Union Européenne doit nommer la présidente de l’Eiopa après la confirmation du Parlement.

Petra Hielkema est la directrice de la supervision des assurances à la Banque des Pays-Bas. La Néerlandaise préside actuellement le comité directeur des politiques de l’Eiopa. Elle est, entre autres, passée par le Conseil de stabilité financière. Deux autres candidats étaient en lice, Paolo Cadoni, qui dirige la politique prudentielle de la Banque d’Angleterre, et Christian Thimann, directeur général de l’assureur Athora Allemagne, qui est passé chez Axa à la direction de la régulation et de la durabilité.

Petra Hielkema devrait remplacer Gabriel Bernardino pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Ce dernier avait quitté l'organisme de régulation des assureurs fin février.