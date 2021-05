Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a annoncé avoir prononcé à l’encontre de Carrefour Banque un blâme et une sanction pécuniaire de 1,5 million d’euros pour des manquements dans le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Douze...