Les résultats de la Société Générale profitent à son cours de Bourse

Le groupe bancaire Société Générale a bien démarré l'année, porté par le rebond de ses activités de marché et par la baisse des provisions passées pour absorber le choc de la crise sanitaire. La banque a publié jeudi un résultat net de 814 millions d'euros au titre du premier trimestre, contre une perte de 326 millions d'euros un an plus tôt. Le coût du risque, qui reflète les provisions pour créances douteuses, recule à 21 points de base des encours de crédit, contre 65 points de base un an plus tôt. Le résultat net sous-jacent a été multiplié par plus de 10 sur la période, à 1,3 milliard d'euros. Le produit net bancaire (PNB), l'équivalent du chiffre d'affaires, a progressé de 21% au trimestre écoulé, à 6,25 milliards d'euros.