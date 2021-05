Le groupe bancaire Société Générale a bien démarré l'année, porté par le rebond de ses activités de marché et par la baisse des provisions passées pour absorber le choc de la crise sanitaire.

A 13h, le titre Société Générale s'adjugeait 4,4% à 24,68 euros, à comparer à un 'indice vedette de la Bourse de Paris quasi stable à +0,07%.

La banque a publié jeudi un résultat net de 814 millions d'euros au titre du premier trimestre, contre une perte de 326 millions d'euros un an plus tôt. Après sa brusque remontée en 2020, le coût du risque, qui reflète les provisions pour créances douteuses, recule à 21 points de base des encours de crédit, contre 65 points de base un an plus tôt.

Le résultat net sous-jacent a été multiplié par plus de 10 sur la période, à 1,3 milliard d'euros.

"Ces bons résultats confirment la reprise graduelle de l'activité dans l'ensemble des divisions de la banque, observée depuis le second semestre 2020, ainsi que sa maîtrise des coûts", commente Olivier Panis, responsable crédit de l'agence d'évaluation financière Moody's.

Sur l'ensemble de l'année, la Société Générale a confirmé tabler sur une hausse de ses revenus supérieure à celle de ses coûts et a précisé s'attendre à un coût du risque compris entre 30 et 35 points de base, contre 64 points de base en 2020.

« Le fort rebond de nos revenus, dans la continuité des deux précédents trimestres, le maintien de notre discipline en matière de coût et la bonne gestion de nos risques permettent un très net redressement de nos résultats et de notre rentabilité », a commenté le directeur général du groupe, Frédéric Oudéa, cité dans un communiqué.

Le produit net bancaire (PNB), l'équivalent du chiffre d'affaires, a progressé de 21% au trimestre écoulé, à 6,25 milliards d'euros, malgré des effets de périmètre et de change défavorables. La croissance organique ressort à 25%.

Les analystes prévoyaient en moyenne un résultat net trimestriel de 156 millions d'euros et un PNB de 5,92 milliards d'euros, selon le consensus FactSet.

Meilleur trimestre depuis 2015 sur les marchés actions

Dans la banque de détail en France, les revenus ont reculé de 2,4%, à 1,86 milliard d'euros, freinés par la faiblesse des taux d'intérêt et la poursuite des restrictions sanitaires. La division a par ailleurs souffert d'une base de comparaison défavorable après un premier trimestre 2020 peu marqué par la crise du coronavirus.

La division de banque de détail et de services financiers internationaux est restée stable sur le trimestre, après des performances contrastées selon les métiers. Les services financiers ont toutefois dégagé une croissance de 7,9%.

Principal facteur de l'amélioration des résultats du groupe, la banque de financement et d'investissement a vu ses revenus rebondir de 60%, à 2,51 milliards d'euros, profitant d'une normalisation des conditions de marché par rapport au début 2020. Le résultat sous-jacent du pôle, dont la stratégie fera l'objet d'une présentation la semaine prochaine, s'est établi à 646 millions d'euros.

Les revenus des activités de marché ont plus que doublé sur un an et le segment actions a réalisé son meilleur trimestre depuis 2015, a souligné la Société Générale. Les produits de taux et de change affichent également un rebond de 51% par rapport au quatrième trimestre 2020.

La banque de financement et de conseil aux entreprises a en revanche dégagé une croissance organique plus modeste, de 2,9% sur un an, tandis que la banque privée s'est contractée de 1,7%.

A la fin mars, le ratio de fonds propres CET1 de la Société Générale s'inscrivait en légère hausse, à 13,5%, soit environ 450 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire, a par ailleurs indiqué le groupe.