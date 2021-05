Natixis affiche des résultats dans le vert avant sa réintégration dans BPCE

Natixis a publié un produit net bancaire (PNB) sous-jacent en hausse de +25% sur un an à 2,05 milliards d’euros, avec une base de comparaison favorable du fait de divers éléments, directement ou indirectement liés au contexte COVID-19 ayant concerné le premier trimestre 2020.

Son résultat net du premier trimestre 2021 publié atteint +225 M€ (-204 millions d’euros au premier trimestre 2020) et +239 millions d’euros en sous-jacent1 (-81 millions d’euros au 1T20).

Sur sa gestion d’actifs (AM), le groupe affiche un PNB (hors H2O) de 755 millions d’euros, en progression de 11%, qui aurait été stable en incluant H2O, et un résultat net d’exploitation de 166 millions d’euros, en hausse de 37%. Les encours de l’AM sont en hausse de +3% sur le trimestre à 1.153 milliards d’euros avec une collecte nette positive et des effets marché (+9 milliards d’euros) ainsi que change/autres (+22 milliards d ‘euros) également positifs

Concernant la Banque de Grande clientèle (BCG), le PNB sous-jacent est en hausse de +38% sur un an, à 940 millions d’euros.

Le PNB sous-jacent de l’Assurance progresse de +5% sur un an au premier trimestre 2021, à 240 millions d’euros et le PNB sous-jacent des paiements est en hausse de +4% sur un an au 1T21 à 117 millions d’euros.

Natixis affiche un Ratio CET1 à 11,6% au 31 mars 2021 (en ligne avec son niveau du quatrième trimestre 2020), s’établissant +330 pb au-dessus des exigences réglementaires, précise la banque.

« Ces résultats constituent une base solide pour entamer le plan stratégique 2021-2024 dans de bonnes conditions, et permettre aux quatre métiers de Natixis de poursuivre leur croissance dans le cadre du projet de simplification et développement présenté par le Groupe BPCE en février dernier », déclare Nicolas Namias, directeur général de Natixis dans un communiqué.