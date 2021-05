Swiss Re compense les coûts de la pandémie par des gains sur les dommages

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Swiss Re voulait se vacciner contre les pertes en 2021, il a tenu parole. Le réassureur a dévoilé vendredi un bénéfice de 333 millions de dollars (275 millions d’euros) au titre du premier trimestre 2021, contre une perte de 225 millions un an plus tôt et de 398 millions au quatrième trimestre...