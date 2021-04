Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’association de consommateurs UFC-Que Choisir dénonce l’opacité des tarifs des offres de minicrédits sur internet et porte plainte contre Floa Bank - la banque détenue conjointement par Casino et le Crédit Mutuel en passe d'être rachetée par BNP Paribas - , Cashper et Bling pour pratiques...