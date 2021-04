Jean-Marie Messier s’allie à Hubert Preschez

Outre les tensions et crispations qu’il a provoquées, le mariage entre Veolia et Suez a aussi été l’occasion de faire éclore de nouvelles relations. Jean-Marie Messier et Hubert Preschez, tous deux impliqués aux côtés du groupe d’Antoine Frérot, ont décidé de s’associer. Le co-responsable de la banque de financement et d’investissement de HSBC en France deviendra corporate partner chez Messier & Associés d’ici fin juillet. A ce titre, il siègera au conseil d’administration de la boutique, aux côtés du banquier français star et d’Alberto Nagel, directeur général de Mediobanca, l'actionnaire de référence de la boutique. Il sera aussi membre du comité exécutif investment banking de l’établissement italien.