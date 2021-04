La BCE redresse les modèles internes d’évaluation des risques des banques

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La pandémie a retardé de six mois le rapport de la Banque centrale européenne (BCE) sur le sujet, mais n’a pas entaché ses enseignements. Entre 2016 et 2020, l’institution a mené plus de 200 enquêtes sur les modèles internes de 65 banques pour calculer les besoins en termes d’actifs pondérés en...