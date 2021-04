Apple lance son service élargi Apple Card Family

Apple a dévoilé mardi un nouveau dispositif, appelé «Apple Card Family», lors de sa dernière keynote, présentée à distance. Les propriétaires américains d'une Apple Card, carte bancaire lancée avec la banque Goldman Sachs en 2019, pourront la partager avec les membres de leur famille, âgés de 13 ans et plus, via le service iCloud Family Sharing. Le propriétaire de la carte bancaire pourra fixer un plafond de dépenses pour chaque utilisateur invité. Des options permettront aux parents de contrôler les dépenses de leurs enfants. Avec la fonction «Allow spending only», les utilisateurs invités ne pourront pas accéder au solde du compte ni à l'historique des transactions. Pour ouvrir ces fonctionnalités, le propriétaire de la carte devra sélecitonner l'option «Become co-owners», rapporte le site spécialisé 9to5Mac. Apple n'a pas communiqué de date de déploiement de son Apple Card en Europe.