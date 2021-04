HSBC affirme son virage vers Hong Kong et l’Asie

HSBC renforce sa présence à Hong Kong. La banque va transérer quatre de ses plus grands banquiers de Londres vers Hong Kong. Les cadres qui déménageront dans le courant de l'année sont Barry O'Byrne, responsable de la banque commerciale mondiale, Greg Guyett, co-responsable de la banque et des marchés mondiaux, Nuno Matos, responsable de la banque de patrimoine et des particuliers, et Nicolas Moreau, responsable de la gestion d'actifs mondiale, a indiqué HSBC. HSBC réalise la majorité de ses bénéfices à Hong Kong et en Chine continentale et prévoit d'investir environ 6 milliards de dollars en Asie ces cinq prochaines années.