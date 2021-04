JPMorgan et Goldman Sachs dépassent les attentes au premier trimestre

La banque américaine JPMorgan a dévoilé mercredi un bénéfice net pour le premier trimestre 2021 de 14,3 milliards de dollars (11,9 milliards d’euros), largement supérieur aux 2,9 milliards de bénéfice du premier trimestre 2020. Le bénéfice net par action ressort pour le trimestre à 4,50 dollars par action, dépassant le consensus des analystes établi par Refinitiv à 3,10 dollars par action. Les revenus atteignent 33,1 milliards de dollars (+14% sur un an). Le taux de rentabilité des capitaux (RoE) est de 23%, contre 19% au quatrième trimestre 2020 et 4% à la même période l’an dernier. Le ratio CET1 est lui de 13,1%.

Cette performance a été permise par sa banque d’investissement, dont les recettes ont dépassé de 350 millions de dollars le consensus pour atteindre 2,85 milliards de dollars. Mais aussi par une libération de réserve de crédits de l’ordre de 5,2 milliards de dollars. Cette libération explique à elle seule une hausse de 1,28 dollar du bénéfice net par action. Sans les éléments exceptionnels, le bénéfice net est de 10,6 milliards de dollars sur le trimestre.

Goldamn Sachs aussi a dépassé les attentes. Le bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires a atteint 6,7 milliards de dollars. Le bénéfice par action est passé à 18,60 dollars (3,11 dollars un an plus tôt). Selon le consensus de Refinitiv, les analystes prévoyaient en moyenne un bénéfice de 10,22 dollars par action. Le revenu total a bondi de 102 % pour atteindre 17,7 milliards de dollars.

Les résultats du premier trimestre de Wells Fargo sont attendus un peu plus tard aujourd’hui. Bank of America et Citigroup doivent publier jeudi.