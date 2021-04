HSBC accentue son virage vers Hong Kong et l’Asie

HSBC renforce sa présence à Hong Kong. La banque va transferer quatre de ses plus grands banquiers de Londres vers Hong Kong. Les cadres qui déménageront dans le courant de l'année sont Barry O'Byrne, responsable de la banque commerciale mondiale, Greg Guyett, co-responsable de la banque et des marchés mondiaux, Nuno Matos, responsable de la banque de patrimoine et des particuliers, et Nicolas Moreau, responsable de la gestion d'actifs mondiale, a indiqué HSBC dans des notes au personnel.

« Je souhaite qu'une plus grande partie de notre équipe de direction mondiale soit située dans les régions de croissance clés », a expliqué Noel Quinn, le directeur général de HSBC, dans l'une de ces notes. Il a toutefois assuré que HSBC continuera d'être basée à Londres. « Ces déménagements n'ont aucun impact sur l'emplacement de notre siège social et sur la gestion et la supervision du comité exécutif du groupe », a déclaré le directeur général.

HSBC réalise la majorité de ses bénéfices à Hong Kong et en Chine continentale et la banque prévoir d'investir environ 6 milliards de dollars en Asie au cours des cinq prochaines années. En parallèle, la banque a engagé sa sortie de plusieurs marchés matures, comme la France.

HSBC, qui a été fondée à Hong Kong en 1865, a été prise dans les tensions géopolitiques entre la Chine et l'Occident sur l'affaiblissement de l'autonomie de la ville portuaire vis-à-vis de Pékin. Certains politiciens américains et britanniques ont exhorté la banque à prendre position contre la Chine, mais Noel Quinn a refusé de le faire, déclarant qu'il était un banquier et non un politicien.