Delphine Maisonneuve quitte Axa pour prendre la tête du groupe Vyv

Le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France, qui regroupe la MGEN, Harmonie Mutuelle, MNT, MGEFI, Smacl Assurances et MMG, a annoncé l’arrivée de Delphine Maisonneuve pour prendre la direction générale à partir du 7 juin prochain, à la suite de sa nomination par le conseil d’administration. Auparavant, Delphine Maisonneuve était directrice générale d’Axa Next et directrice de l’innovation pour le groupe Axa. Elle occupait ce poste depuis fin 2019. Elle était présente dans le groupe depuis plus de 20 ans. Au Groupe Vyv, elle prendra la relève de Stéphane Dedeyan, qui a quitté ce poste qu’il occupait depuis 2019 pour aller prendre la direction de CNP Assurances.