Le retour d’Axa sur le marché obligataire symbolise l’intérêt des assureurs pour l’ESG

On connaissait Axa investisseur, on l’avait oublié émetteur. Le premier assureur français a indiqué jeudi avoir placé avec succès une émission de dette subordonnée verte d’un milliard d’euros à échéance 2041, une première de ce type. Précisément, le coupon initial de 1,375% par an tiendra jusqu...