La grande revue du prime brokerage post-Archegos se prépare

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les prochaines semaines risquent d’être chargées pour les banques ayant une activité de prime brokerage. Même si toutes n’ont pas été touchées, les répercussions de la chute d’Archegos sur certaines d’entre elles, et plus précisément Credit Suisse et Nomura, les obligent à s’interroger sur leur...