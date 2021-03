Deutsche Bank remanie son directoire sous la houlette de Christian Sewing

Deutsche Bank a annoncé ce lundi une vaste réorganisation de son directoire, qui comprend toutefois le renouvellement du mandat du président Christian Sewing jusqu'en 2026.

La banque allemande a indiqué que Fabrizio Campelli, jusqu'à présent directeur de la transformation, deviendrait responsable de la banque de financement et d'investissement (BFI) à la place de Christian Sewing, qui occupe ce poste en plus de celui de président du directoire. Rebecca Short remplacera Fabrizio Campelli à la direction de la transformation et rejoindra le directoire de Deutsche Bank.

Christian Sewing avait pris les commandes en direct de la BFI en juillet 2019 afin de piloter la restructuration de cette division, à l’origine des difficultés de Deutsche Bank ces dernières années.

Plus de directeur des opérations

Dans le cadre de la transformation de la banque, le rôle de directeur des opérations ne sera plus un poste spécifique au sein du directoire et ses fonctions seront réparties entre les autres membres. Le directeur des opérations, Frank Kuhnke, va quitter Deutsche Bank.

Les fonctions de gestion et de maîtrise du risque doivent également être réorganisées, dans le but de consolider des domaines particulièrement touchés par les contraintes réglementaires, a indiqué Deutsche Bank.

La banque a précisé que tous ces changements seraient effectifs à partir du 1er mai, sous réserve de l'obtentions des autorisations réglementaires.