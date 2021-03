Axa chamboule son état-major et change de PDG en France

Salve de changements chez Axa. L’assureur français dirigé par Thomas Buberl annonce jeudi une série de nominations dans son état-major, afin de mettre en œuvre son nouveau plan stratégique Driving Progress 2023, présenté en décembre dernier.

Au niveau groupe, Thomas Buberl sera désormais épaulé par deux directeurs généraux adjoints. Le premier, Frédéric de Courtois, est une vieille connaissance, puisqu’il a passé près de vingt ans chez Axa avant de rejoindre Generali comme general manager en 2016. L’assureur italien avait annoncé son départ en début d’année. Frédéric de Courtois retrouvera Axa le 1er août, en charge de la finance et des investissements, de la gestion des risques, de la stratégie et de la réassurance cédée.

L’autre DGA, Georges Stanfield, déjà en poste, coiffe les autres fonctions support.

Axa va également changer de directeur financier : Etienne Bouas-Laurent, qui assumait la fonction depuis 2019, prendra le 1er juillet les rênes des activités belge et luxembourgeoises du groupe. Il sera remplacé par Alban de Mailly Nesle, l’actuel directeur des risques et des investissements.

Axa France change de patron

Autre changement notoire, le passage de témoin à la tête d’Axa France. Jacques de Peretti, qui pilotait l’activité depuis 2016 et affichait 25 ans de présence chez Axa, va prendre du champ en tant que senior advisor auprès de Thomas Buberl. C’est Patrick Cohen, directeur général d'Axa Italie, qui sera nommé directeur général d'Axa France à compter du 3 mai.

Enfin, Benoît Claveranne, directeur général d'Axa International & nouveaux marchés (INM), « a décidé de poursuivre de nouvelles opportunités en dehors du groupe » selon un communiqué. A l'avenir, les entités africaines et asiatiques du périmètre INM seront rattachées à Gordon Watson, directeur général d’Axa Asie, et les autres entités INM, ainsi qu’Axa Next et Axa Partners, à Antimo Perretta, directeur général d’Axa Europe.

Les annonces de jeudi suivent d'autres évolutions récentes dans la gouvernance. Antoine Gosset-Grainville doit succéder en avril 2022 à Denis Duverne à la présidence du premier assureur coté français, comme l'a indiqué Axa mi-mars. L'été dernier, le groupe a par ailleurs confié sa gestion d'actifs, Axa IM, à Marco Morelli.